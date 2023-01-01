Биография

Сергей Баскоев — российский оператор и продюсер. Лауреат кинофестиваля «Кимера». Родился в городе Бирск 18 ноября 1988 года. Кинооператорскому искусству обучался в Санкт-Петербурге, в университете кино и телевидения. Спустя время повышал квалификацию в Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Сергеевича Михалкова. Пробовал силы в продюсировании во время съемок картины «Жизнь наугад». Как оператор-постановщик Сергей Баскоев работал на таких проектах, как «Архипелаг», «Белые ночи», «Дуэт по праву», «Охотница», «Братья». Кроме того, в его фильмографии есть отмеченные наградами короткометражные картины. Например, за фильм «В зоне готовности» он получил призы фестивалей «Питеркит», «Ножницы» и Thess International Film Festival.