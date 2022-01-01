Братья. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Братья
1-й сезон
7-я серия
8.32022, Братья. Сезон 1. Серия 7
Комедия16+

Братья (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Олег работает в полиции и знает тонкости работы оперативника не понаслышке, поэтому всe, что он видит в телесериалах, вызывает у него только улыбку. Но когда по вечерам показывают хит сезона «Сокол», он скрежещет зубами от злости. Ведь в главной роли — майора Соколова — его самовлюблeнный брат Лeша. Все родные и знакомые Олега без ума от героя Лeши. Знали бы они, что всe лучшее для своего персонажа Лeша позаимствовал у старшего брата.

Сериал Братья 1 сезон 7 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
8.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Братья»