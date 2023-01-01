Биография

Алексей Вакарчук — российский актер театра и кино. Родился в Молдове 24 ноября 1988 года. Окончив школу, будущий артист прошел прослушивания и начал учиться в мастерской Ивановой Международного славянского института. После этого Алексей поступил в Театр Олега Табакова, где играл в постановках «Воскресение. Супер», «Страсти по Бумбарашу», «Тупейный художник», «Дьявол», «Жена» и других. На экране Алексей Вакарчук впервые появился в картине «Калачи» в 2011 году. Далее последовали проекты «Орден», «Лапси», «Ангел мести», «Русское краткое», «Талант», «Исчезающие истории», «Год культуры», «Братья».