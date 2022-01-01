Братья (сериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

Олег работает в полиции и знает тонкости работы оперативника не понаслышке, поэтому всe, что он видит в телесериалах, вызывает у него только улыбку. Но когда по вечерам показывают хит сезона «Сокол», он скрежещет зубами от злости. Ведь в главной роли — майора Соколова — его самовлюблeнный брат Лeша. Все родные и знакомые Олега без ума от героя Лeши. Знали бы они, что всe лучшее для своего персонажа Лeша позаимствовал у старшего брата.



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