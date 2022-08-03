Братья (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Опытный оперативник терпеть не может своего брата, играющего крутого полицейского в сериале, который всем так нравится смотреть. «Братья» — остроумная комедия от Ильи Куликова, сценариста «Полицейского с Рублевки» и «Отмороженных».



Каждый раз, когда опер Олег Черкашин видит сериал о майоре Соколе, его наполняет праведный гнев. Главную роль там играет его младший брат Алексей, которому досталось все: слава, внешность, деньги. Но Олег видит в приключениях Сокола насмешку над реальной полицейской работой, а Алексей еще регулярно крадет идеи для сюжетов из жизни брата. Но вот однажды продюсер сериала присылает Алексея к Олегу на стажировку, чтобы тот узнал, как устроена работа в реальной полиции. Теперь братьям придется забыть обиды и найти общий язык. Или окончательно поссориться.



Наблюдать за их похождениями позволят «Братья».


