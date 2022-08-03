Братья (сериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
- 16+23 мин
Братья
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+29 мин
Братья
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+24 мин
Братья
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+28 мин
Братья
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+24 мин
Братья
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+26 мин
Братья
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+22 мин
Братья
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+23 мин
Братья
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+22 мин
Братья
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+23 мин
Братья
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+28 мин
Братья
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+26 мин
Братья
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+24 мин
Братья
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+23 мин
Братья
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+26 мин
Братья
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+26 мин
Братья
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+26 мин
Братья
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+24 мин
Братья
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+27 мин
Братья
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+26 мин
Братья
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+26 мин
Братья
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
О сериале
Опытный оперативник терпеть не может своего брата, играющего крутого полицейского в сериале, который всем так нравится смотреть. «Братья» — остроумная комедия от Ильи Куликова, сценариста «Полицейского с Рублевки» и «Отмороженных».
Каждый раз, когда опер Олег Черкашин видит сериал о майоре Соколе, его наполняет праведный гнев. Главную роль там играет его младший брат Алексей, которому досталось все: слава, внешность, деньги. Но Олег видит в приключениях Сокола насмешку над реальной полицейской работой, а Алексей еще регулярно крадет идеи для сюжетов из жизни брата. Но вот однажды продюсер сериала присылает Алексея к Олегу на стажировку, чтобы тот узнал, как устроена работа в реальной полиции. Теперь братьям придется забыть обиды и найти общий язык. Или окончательно поссориться.
Наблюдать за их похождениями позволят «Братья». Сериал доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
- Режиссёр
Данил
Lumerz
- Режиссёр
Илья
Куликов
- Актёр
Владимир
Верёвочкин
- Актёр
Андрей
Курносов
- Актриса
Юлия
Майборода
- Актриса
Анастасия
Федоркова
- Актёр
Юрий
Грубник
- Актриса
Татьяна
Филатова
- Актёр
Никита
Манец
- Актёр
Александр
Борисов
- Актёр
Денис
Бондарков
- Актёр
Алексей
Вакарчук
- Сценарист
Илья
Куликов
- Сценарист
Иван
Новиков
- АШСценарист
Александр
Шампаров
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Илья
Куликов
- Продюсер
Андрей
Семенов
- ПЛХудожник
Павел
Лычкин
- ИВХудожница
Ирина
Вожегова
- ПЛХудожница
Полина
Лосева
- СФМонтажёр
Сергей
Федотов
- ДРМонтажёр
Дмитрий
Румянцев
- Оператор
Сергей
Баскоев
- Композитор
Денис
Дубовик