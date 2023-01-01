Биография

Татьяна Филатова — актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации. Родилась 3 января 1963 года. Актерское образование Татьяна получила в Ярославле, окончив местный театральный вуз. В 1988 году присоединилась к коллективу драматического театра «Сфера». Первая роль артистки — Лолита в спектакле по роману Владимира Набокова. Также играла в постановках «Фантомные боли», «Заповедник». Впервые на экране Татьяна Филатова появилась в фильме «Не хочу быть взрослым». Также актриса снялась в картинах «Армавир», «Доброй ночи», «Склифосовский», «Кухня», «Скорая помощь», «Моя чужая дочка», «Полицейский с Рублевки», «Отель Элеон», «ИП Пирогова» и комедийном сериале «Братья» 2022 года.