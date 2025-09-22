Вампиры средней полосы (сериал, 2021) сезон 3 серия 7 смотреть онлайн

Кровь за кровь, клык за зуб: фантастическая комедия о жизни современных вампиров.



В самом обычном российском городе живет самая обычная семья. Дед Слава, внучка-офицер полиции Аня, ее брат Женек и дядя-врач Жан Иванович ничем не выделяются, потому что бережно охраняют свою тайну. На самом деле все они пьют кровь людей; правда, донорскую — убивать перестали еще в восемнадцатом веке. Однако, судя по всему, кто-то нарушил древний договор вампирского мира: неподалеку от города находят обескровленные тела. Смоленским упырям грозит опасность: убийство человека карается смертью одного из членов клана. Теперь у деда Славы и его семейства есть всего неделя, чтобы найти настоящих убийц.



Кто виновен в этих смертях и причем тут семья мирных вурдалаков?


