Роман мяса и стали
Wink
Сериалы
След
19-й сезон
Роман мяса и стали
9.32025, Роман мяса и стали
Криминал, Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След (сериал, 2025) сезон 19 серия 93 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезонСпециальные серии19-й сезон

О сериале

В Ламани убит шеф-повар ресторана «Кюйсон» Батыр Каримов. Он много лет боролся за то, чтобы на его кухне не было ни единого орудия убийства. Но был убит именно тем, против чего боролся.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»