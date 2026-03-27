Налог на гедонизм
Wink
Сериалы
След
19-й сезон
Налог на гедонизм
9.32025, Налог на гедонизм
Криминал, Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След (сериал, 2025) сезон 19 серия 28 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезонСпециальные серии19-й сезон

О сериале

Бизнес-коуч Марина Нечаева не хотела отмечать своё сорокалетие, но муж Илья всё равно подарил ей букет. Раздражённая Марина заявила, что её любовник, в отличие от мужа, к её желаниям прислушивается. Спустя тридцать секунд в горле Марины оказался нож для фруктов.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»