Советы Серафимы У
Wink
Сериалы
След
19-й сезон
Советы Серафимы У
9.32025, Советы Серафимы У
Криминал, Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След (сериал, 2025) сезон 19 серия 132 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезонСпециальные серии19-й сезон

О сериале

В муках умирает блогер Денис Тарасов. За час до его смерти, семь женщин начали ритуал аккумулирования энергии для уничтожения человека. Направляя свою энергию на Тарасова.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»