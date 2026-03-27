Брошенный камень
Wink
Сериалы
След
19-й сезон
Брошенный камень
9.32025, Брошенный камень
Криминал, Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След (сериал, 2025) сезон 19 серия 23 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезонСпециальные серии19-й сезон

О сериале

В подмосковном Малиновске происходят аномальные явления: старое предательство бумерангом возвращается любовью, брошенные в молодости камни становятся фундаментом для преданности. А пакет со скотчем на голове надёжно спасает от душевных и физических страданий.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»