Дед Мороз в розыске
Wink
Сериалы
След
19-й сезон
Дед Мороз в розыске
9.32025, Дед Мороз в розыске
Криминал, Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След (сериал, 2025) сезон 19 серия 46 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезонСпециальные серии19-й сезон

О сериале

Накануне Нового года Федеральной Экспертной Службе приходится разыскивать Деда Мороза по подозрению в совершении убийства.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»