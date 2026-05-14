Красная-красная книга
Wink
Сериалы
След
19-й сезон
Красная-красная книга
9.32025, Красная-красная книга
Криминал, Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След (сериал, 2025) сезон 19 серия 140 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезонСпециальные серии19-й сезон

О сериале

В лесу погибает сотрудница заповедника Ольга Стрельцова. Она занималась защитой краснокнижных животных. Но коренным обитателям тайги, которым грозит исчезновение, пришлось защищаться от неё самой.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»