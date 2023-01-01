След 3 сезон (Сериал 2007 год) смотреть

Сюжет

В сериале «След» 3 сезон состоит из 175 серий, и с каждым новым расследованием преступления становятся все сложнее, а иногда и трагичнее.



Команда ФЭС должна справиться не только с внешними угрозами, но и с внутренними конфликтами. Один из главных сюжетных поворотов сезона — это нападение на одного из ведущих экспертов службы, майора Круглова, что заставляет членов команды пересмотреть свои приоритеты. Также двое оперативников покидают службу по личным обстоятельствам, и им на смену приходят новые сотрудники. Штат пополняется, а вместе с ним обновляется и антураж — эксперты получают новую униформу и служебную машину.



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