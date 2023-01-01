След. Сезон 3
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3-й сезон

След 3 сезон (Сериал 2007 год) смотреть

9.32007, След. Сезон 3 120 серий
Криминал, Детективы18+

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Сюжет

В сериале «След» 3 сезон состоит из 175 серий, и с каждым новым расследованием преступления становятся все сложнее, а иногда и трагичнее.

Команда ФЭС должна справиться не только с внешними угрозами, но и с внутренними конфликтами. Один из главных сюжетных поворотов сезона — это нападение на одного из ведущих экспертов службы, майора Круглова, что заставляет членов команды пересмотреть свои приоритеты. Также двое оперативников покидают службу по личным обстоятельствам, и им на смену приходят новые сотрудники. Штат пополняется, а вместе с ним обновляется и антураж — эксперты получают новую униформу и служебную машину.

Смогут ли профессионалы ФЭС раскрыть все преступления и обезвредить преступников? Приглашаем смотреть «След» — 3 сезон сериала доступен онлайн на Wink!

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Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»

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