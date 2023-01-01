След. Сезон 1
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След 1 сезон (Сериал 2007 год) смотреть

9.32007, След. Сезон 1 119 серий
Криминал, Детективы18+

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Сюжет

Сериал «След» — 1 сезон включает в себя 66 серий. В центре сюжета — Федеральная экспертная служба (ФЭС), специализирующаяся на расследовании сложных преступлений с использованием самых современных технологий.

Каждый эпизод — это отдельное дело, где герои противостоят хитроумным преступникам, используя науку и передовые методы анализа. В первых сериях зритель знакомится с главными героями: полковником полиции Галиной Рогозиной, бывшим оперативником Николаем Кругловым, а также экспертами — компьютерным гением Тихоновым, специалистом по баллистике и трасологом Белой, судмедэкспертом Антоновой и оперативником Майским. Первые 4 эпизода представляют собой единый фильм, в котором зритель может познакомиться с принципами работы ФЭС и методами их расследований, а также узнать характеры героев и взаимоотношения внутри команды.

Смогут ли сотрудники ФЭС стать сплоченной командой и восстановить правосудие? Смотрите «След» — 1 сезон онлайн на Wink.

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Рейтинг

4.9 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»

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