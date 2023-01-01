След 1 сезон (Сериал 2007 год) смотреть

Сюжет

Сериал «След» — 1 сезон включает в себя 66 серий. В центре сюжета — Федеральная экспертная служба (ФЭС), специализирующаяся на расследовании сложных преступлений с использованием самых современных технологий.



Каждый эпизод — это отдельное дело, где герои противостоят хитроумным преступникам, используя науку и передовые методы анализа. В первых сериях зритель знакомится с главными героями: полковником полиции Галиной Рогозиной, бывшим оперативником Николаем Кругловым, а также экспертами — компьютерным гением Тихоновым, специалистом по баллистике и трасологом Белой, судмедэкспертом Антоновой и оперативником Майским. Первые 4 эпизода представляют собой единый фильм, в котором зритель может познакомиться с принципами работы ФЭС и методами их расследований, а также узнать характеры героев и взаимоотношения внутри команды.



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