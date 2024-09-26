Уже соскучились по сложнейшим делам и филигранным расследованиям? Приглашаем смотреть «След» — 2 сезон: зрителей ждет 158 новых серий.



Команда ФЭС продолжает разбираться в запутанных делах, сталкиваясь с еще более изощренными преступниками. Один из ключевых сюжетных поворотов сезона — это появление новой технологии, которая позволяет восстанавливать стертые улики, открывая для следователей новые горизонты. Сезон также посвящен раскрытию тайн прошлого некоторых сотрудников, и всплывшие детали неожиданно начинают влиять на ход расследований. Так, в эпизоде «Последнее дело Майского» неожиданно для всех сотрудник ФЭС сам становится фигурантом уголовного дела.



Как изменится работа ФЭС с новыми технологиями и смогут ли герои совладать с новыми трудностями? Не пропустите «След», 2 сезон — все серии доступны онлайн на Wink!

