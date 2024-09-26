След (сериал, 2007) сезон 2 серия 69 смотреть онлайн бесплатно

Розыгрыш
9.32007, Розыгрыш
Криминал, Детектив18+

В Федеральной Экспертной Службе (ФЭС) собрано все, что может помочь расследованию самого запутанного преступления. В нее за помощью могут обратиться не только высокие чины прокуратуры, но и простой оперативник, экспериментальная лаборатория оборудована по последнему слову техники, и каждый из ее работников - уникальный специалист в своей области.

Их задача помогать и направлять следствие, изучая улики, находить ту самую важную, благодаря которой удастся определить настоящего виновника. Каждый день они работают, чтобы ни одно преступление не осталось безнаказанным. В 39-минутных минифильмах сотрудники ФЭС расследуют сложные дела, выводя виновных на чистую воду.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

