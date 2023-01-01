Биография

Ольга Мокшина — актриса. Родилась в 1972 году. Жила в военном городке. «Заболела» сценой в трехлетнем возрасте, когда выступала в клубе. Участвовала в театральной самодеятельности, посещая школу и педагогический вуз. Работала школьным учителем, но неодолимая тяга к сценическому творчеству привела ее в актеры. Окончила Университет культуры и искусств в Москве, получила приглашения на телевидение и в театральные проекты. Первая сценическая роль Мокшиной — Саша в «Фантазиях Фарятьева». Сейчас работает в Театре для всей семьи «Семицветик», сотрудничает с театральным центром «Амфитрион» и студией «Турандот». Сниматься в кино начала в 2006 году. Участвуя в сериалах, Мокшина исполняет второстепенные роли, играет в эпизодах. В комедийной мелодраме 2007 года «Татьянин день» сыграла очаровательную маникюршу, понравилась зрителю и стала узнаваемой. Две разные роли достались актрисе в детективной ленте «След». Играет она и в популярной мелодраме «Маргоша», и в молодежной драме «Ранетки». Роль Ларисы, помогавшей девушкам с записью музыки, восхитила публику. В комедии «Счастливы вместе» актриса играет главную героиню в период знакомства с будущим мужем.