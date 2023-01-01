Биография

Дмитрий Комов – актер театра и кино, продюсер, телевизионный ведущий. Его фильмография насчитывает более 10 ролей в разноплановых картинах и телесериалах. Будущий актер родился в Саратове в 1963 г. Его мать работала педагогом по французскому языку, а отец был офицером. После окончания школы юноша решил пойти по стопам отца и поступил в военное училище. Вскоре он понял, что выбрал неправильный путь, и выбрал профессию юриста. Отучившись 3 года в университете, вновь кардинально сменил направление и продолжил обучение в Саратовской государственной консерватории им. Собинова. В 1988 г. окончил театральный факультет, получил диплом актера и отправился в Москву. Затем артист обосновался в Ленинграде. Первую роль Дмитрий Комов исполнил в картине «Ад, или Досье на самого себя» в 1989 г. После рождения дочери в 1992 г. ему пришлось вернуться в Саратов. В 1996 г. актер переехал в столицу, работал на телевидении в должности генерального директора по производству телепрограмм, затем был ведущим передач «Сказка старой Москвы», «Тайные знаки». С 2002 г. он начал активно сниматься в кино. Наиболее значимыми проектами актера стали сериалы «Не родись красивой», «Женские истории», «След», «Застывшие депеши», «Закрытая школа». В 2012 г. зрители увидели Дмитрия Комова в фильме «Фантом», в котором он исполнил одну из главных ролей. Запоминающимися также стали персонажи, которых он сыграл в сериалах «Долгий путь домой», «Фамильные ценности», «По ту сторону смерти», «Серебряный бор».