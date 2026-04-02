Тень Барина
Wink
Сериалы
След
19-й сезон
Тень Барина
9.32025, Тень Барина
Криминал, Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След (сериал, 2025) сезон 19 серия 106 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезонСпециальные серии19-й сезон

О сериале

Художника Василия Борисова находят зарезанным в подъезде. Он никогда не нарушал закон и держался подальше от криминала. Но, как выясняет ФЭС, Василий, помимо своей воли, был неразрывно связан с высшими кругами организованной преступности Темночащенска.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»