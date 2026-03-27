Дорога на Мальдивы
Wink
Сериалы
След
19-й сезон
Дорога на Мальдивы
9.32025, Дорога на Мальдивы
Криминал, Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След (сериал, 2025) сезон 19 серия 83 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезонСпециальные серии19-й сезон

О сериале

На даче одинокой старушки Вероники Уткиной найден труп молодого мужчины. Сама хозяйка исчезла. Известно лишь, что она решила продать всё своё имущество, чтобы отправиться на Мальдивы.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»