Танцы вокруг пилона
Wink
Сериалы
След
19-й сезон
Танцы вокруг пилона
9.32025, Танцы вокруг пилона
Криминал, Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След (сериал, 2025) сезон 19 серия 90 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезонСпециальные серии19-й сезон

О сериале

На стоянке около спортивного центра обнаружен труп молодой женщины. Расследование этого дела поможет ФЭС обнаружить неочевидную связь между неудачными танцами в ночном клубе и почти бессмысленным существованием лягушек-древолазов в средней полосе России.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»