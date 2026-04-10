Черный программист
Wink
Сериалы
След
19-й сезон
Черный программист
9.32025, Черный программист
Криминал, Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След (сериал, 2025) сезон 19 серия 113 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезонСпециальные серии19-й сезон

О сериале

Суеверный сторож Мирон Баландин не может выкинуть из головы историю о «чёрном программисте». Согласно легенде, дух убитого программиста с дискетой в проломленной голове ищет того, кто украл его гениальную программу, чтобы отомстить. И однажды чёрный программист к Мирону действительно приходит.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»