Крыса в тихом уголке
Wink
Сериалы
След
19-й сезон
Крыса в тихом уголке
9.32025, Крыса в тихом уголке
Криминал, Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След (сериал, 2025) сезон 19 серия 13 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезонСпециальные серии19-й сезон

О сериале

На складе обнаружено тело Геннадия Грошева. В сети вирусится «тренд на крысячество». Работники складов и служб доставки анонимно хвастаются, как подворовывают из заказов. Но Грошев не просто жертва модного тренда. Он «скрысил» себе вторую жизнь.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»