Вилами по воде
Wink
Сериалы
След
19-й сезон
Вилами по воде
9.32025, Вилами по воде
Криминал, Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След (сериал, 2025) сезон 19 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезонСпециальные серии19-й сезон

О сериале

В своей мастерской убит вилами в грудь филантроп Григорий Акулов. Он не жалел денег на исполнение желаний больных детей. А кто-то не пожалел его жизни для исполнения того же самого.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»