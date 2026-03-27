Режим ночной
Wink
Сериалы
След
19-й сезон
Режим ночной
9.32025, Режим ночной
Криминал, Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След (сериал, 2025) сезон 19 серия 62 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезонСпециальные серии19-й сезон

О сериале

Рано утром пенсионер Георгий Бурдин ищет с похмелья, чего бы выпить, а в результате находит в реке труп своей дочери Светланы. Всё выглядит, как несчастный случай, но ФЭС выясняет, что причиной смерти стал ночной режим, которым активно пользовалась Светлана.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»