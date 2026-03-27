Вера в "Судьбу"
Wink
Сериалы
След
19-й сезон
Вера в "Судьбу"
9.32025, Вера в "Судьбу"
Криминал, Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

След (сериал, 2025) сезон 19 серия 8 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезон8-й сезон9-й сезон10-й сезон11-й сезон12-й сезон13-й сезон14-й сезон15-й сезон16-й сезон17-й сезон18-й сезонСпециальные серии19-й сезон

О сериале

Программист Пётр Шелгунов разработал приложение, которое якобы помогало людям найти судьбу при помощи выдачи «случайных» точек на карте. Приложение стремительно набирало популярность, пока одной из таких точек не стала «заброшка» с трупом самого Шелгунова.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «След»