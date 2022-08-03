Императрица Ки. Сезон 1. Серия 50
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Императрица Ки
1-й сезон
50-я серия

Сериал Императрица Ки 1 сезон 50 серия смотреть онлайн

9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Биография18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Тенгиз совершает неудачное покушение на императора. Перед своей неизбежной кончиной предатель успевает сообщить Тогону, что покойный Ма Ха является сыном Нян и Вана Ю. Разгневанный владыка собирается уничтожить правителя Коре после коронации госпожи Ки. Тем временем главарь Дома орла начинает сотрудничать с вдовствующей императрицей. Хотите быть в курсе всех дворцовых интриг? Скорее включайте корейскую дораму «Императрица Ки» — 50 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем видеосервисе!

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Императрица Ки»