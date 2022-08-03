Тенгиз совершает неудачное покушение на императора. Перед своей неизбежной кончиной предатель успевает сообщить Тогону, что покойный Ма Ха является сыном Нян и Вана Ю. Разгневанный владыка собирается уничтожить правителя Коре после коронации госпожи Ки. Тем временем главарь Дома орла начинает сотрудничать с вдовствующей императрицей. Хотите быть в курсе всех дворцовых интриг? Скорее включайте корейскую дораму «Императрица Ки» — 50 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем видеосервисе!

