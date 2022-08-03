Императрица Ки. Сезон 1. Серия 42
Wink
Сериалы
Императрица Ки
1-й сезон
42-я серия

Сериал Императрица Ки 1 сезон 42 серия смотреть онлайн

9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Драма16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Император и Байон начинают военную кампанию с целью расширения границ империи. Госпожа Ки умоляет Тогона проявить милосердие к народу и остановить кровопролитие, но правитель остается непреклонным. Между тем Ван Ю возвращается в Коре и принимает власть в свои руки, а Тогон накладывает эмбарго на морскую торговлю государства. Нян вынуждена присматривать за наследным принцем, но через некоторое время на теле мальчика обнаруживают следы побоев. Кто на самом деле виновен в причинении вреда юному наследнику, узнаете в историческом сериале «Императрица Ки» — 42 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем видеосервисе!

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Императрица Ки»