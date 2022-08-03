Сериал Императрица Ки 1 сезон 42 серия смотреть онлайн

Император и Байон начинают военную кампанию с целью расширения границ империи. Госпожа Ки умоляет Тогона проявить милосердие к народу и остановить кровопролитие, но правитель остается непреклонным. Между тем Ван Ю возвращается в Коре и принимает власть в свои руки, а Тогон накладывает эмбарго на морскую торговлю государства. Нян вынуждена присматривать за наследным принцем, но через некоторое время на теле мальчика обнаруживают следы побоев. Кто на самом деле виновен в причинении вреда юному наследнику, узнаете в историческом сериале «Императрица Ки» — 42 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем видеосервисе!

