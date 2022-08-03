Сериал Императрица Ки 1 сезон 30 серия смотреть онлайн

Императрица Ки. Сезон 1. Серия 30
9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Драма16+
О сериале

Танашири отправляют в Ледяной дворец и забирают ребенка, однако перед уходом она клянется отомстить госпоже Ки и вдовствующей императрице. Между тем Ван Ю встречается с Нян, которая умоляет простить ее и забыть навсегда. Пока Ен Бису помогает ссыльному королю в расшифровке записей Хока Су, Эль-Тэмур собирает наместников, чтобы проголосовать за отречение Тогона от престола. Удастся ли Тогону и Нян победить регента, узнаете в историческом сериале «Императрица Ки» — 30 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем сервисе!

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

