Сериал Императрица Ки 1 сезон 30 серия смотреть онлайн

Танашири отправляют в Ледяной дворец и забирают ребенка, однако перед уходом она клянется отомстить госпоже Ки и вдовствующей императрице. Между тем Ван Ю встречается с Нян, которая умоляет простить ее и забыть навсегда. Пока Ен Бису помогает ссыльному королю в расшифровке записей Хока Су, Эль-Тэмур собирает наместников, чтобы проголосовать за отречение Тогона от престола. Удастся ли Тогону и Нян победить регента, узнаете в историческом сериале «Императрица Ки» — 30 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем сервисе!

