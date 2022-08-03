Императрица Ки. Сезон 1. Серия 40
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Сериалы
Императрица Ки
1-й сезон
40-я серия

Сериал Императрица Ки 1 сезон 40 серия смотреть онлайн

9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Биография18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Пока люди Вана Ю заняты поисками раненого Тенгиза, госпожа Ки пытается разгадать местонахождение сокровища Эль-Тэмура. Тогон думает, что Нян злится на него из-за ночи, проведенной с императрицей, и всеми силами старается вернуть ее расположение. Между тем Ен Бису заключает с регентом Баяном секретную сделку. Тенгиз втайне наблюдает за ними и узнает, где находится тайник покойного канцлера. Кто найдет сокровище первым, узнаете в историческом сериале «Императрица Ки» — 40 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем видеосервисе!

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Императрица Ки»