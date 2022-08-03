Пока люди Вана Ю заняты поисками раненого Тенгиза, госпожа Ки пытается разгадать местонахождение сокровища Эль-Тэмура. Тогон думает, что Нян злится на него из-за ночи, проведенной с императрицей, и всеми силами старается вернуть ее расположение. Между тем Ен Бису заключает с регентом Баяном секретную сделку. Тенгиз втайне наблюдает за ними и узнает, где находится тайник покойного канцлера. Кто найдет сокровище первым, узнаете в историческом сериале «Императрица Ки» — 40 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем видеосервисе!

