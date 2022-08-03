WinkСериалыИмператрица Ки1-й сезон33-я серия
Сериал Императрица Ки 1 сезон 33 серия смотреть онлайн
9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Мелодрама16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»
Сезоны и серии
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 1
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 2
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 3
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 4
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 5
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 6
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 7
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 8
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 9
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 10
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 11
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 12
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 13
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 14
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 15
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 16
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 17
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 18
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 19
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 20
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 21
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 22
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 23
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 24
- 16+59 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 25
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 26
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 27
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 28
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 29
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 30
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 31
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 32
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 33
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 34
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 35
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 36
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 37
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 38
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 39
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 40
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 41
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 42
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 43
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 44
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 45
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 46
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 47
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 48
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 49
- 16+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 50
- 16+56 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 51
О сериале
Император и госпожа Ки решают провести небольшое соревнование, чтобы определить, кто из них сможет принести больше добычи. Однако развлечение оборачивается охотой на них самих. Когда ловушки, подготовленные людьми регента, не срабатывают, Танашири пытается самостоятельно убить Нян. Тогон приходит на помощь наложнице, но получает опасное ранение. Между тем Ван Ю вынужден предать госпожу Ки. Не терпится узнать, какая судьба ожидает Сон Нян? Оставайтесь с нами и смотрите историческую дораму «Императрица Ки» — 33 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем видеосервисе!
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ХХРежиссёр
Хан
Хи
- Актриса
Ха
Джи-вон
- Актёр
Чу
Джин-мо
- Актёр
Чи
Чхан-ук
- Актриса
Пэк
Чин-хи
- Актриса
Ким
Со-хён
- ЧГАктёр
Чон
Гук-хван
- ЛДАктёр
Ли
Джэ-ён
- Актёр
Ли
Вон-джон
- ЛМАктёр
Ли
Мун-щик
- Актриса
Хан
Хе-рин
- ЧЁСценарист
Чан
Ён-чхоль
- ЧГСценарист
Чон
Гён-сун
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДККомпозитор
Джей
Ким