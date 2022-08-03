Сериал Императрица Ки 1 сезон 33 серия смотреть онлайн

Император и госпожа Ки решают провести небольшое соревнование, чтобы определить, кто из них сможет принести больше добычи. Однако развлечение оборачивается охотой на них самих. Когда ловушки, подготовленные людьми регента, не срабатывают, Танашири пытается самостоятельно убить Нян. Тогон приходит на помощь наложнице, но получает опасное ранение. Между тем Ван Ю вынужден предать госпожу Ки. Не терпится узнать, какая судьба ожидает Сон Нян? Оставайтесь с нами и смотрите историческую дораму «Императрица Ки» — 33 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем видеосервисе!

