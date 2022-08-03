Ван Ю раскрывает заговор контрабандистов, нелегально торгующих солью, и докладывает отцу, что во всем виноват Ван Ко. Король Коре отказывается от престола в пользу наследного принца, но решает помиловать предателя. Тем временем Сон Нян проходит отбор в стражники, и ей поручают задание сопровождать Тогона, изгнанного брата императора Юань, по пути в резиденцию Вана Ю. Однако в императорском дворце замышляют убить бедного юношу, чтобы создать предлог для захвата Коре. Сможет ли Тогон спастись от гибели, узнаете в дораме «Императрица Ки» — 2 серия 1 сезона уже доступна онлайн на нашем видеосервисе!

