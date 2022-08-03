Императрица Ки. Сезон 1. Серия 2
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Императрица Ки
1-й сезон
2-я серия

Сериал Императрица Ки 1 сезон 2 серия смотреть онлайн

9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Биография18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ван Ю раскрывает заговор контрабандистов, нелегально торгующих солью, и докладывает отцу, что во всем виноват Ван Ко. Король Коре отказывается от престола в пользу наследного принца, но решает помиловать предателя. Тем временем Сон Нян проходит отбор в стражники, и ей поручают задание сопровождать Тогона, изгнанного брата императора Юань, по пути в резиденцию Вана Ю. Однако в императорском дворце замышляют убить бедного юношу, чтобы создать предлог для захвата Коре. Сможет ли Тогон спастись от гибели, узнаете в дораме «Императрица Ки» — 2 серия 1 сезона уже доступна онлайн на нашем видеосервисе!

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Императрица Ки»