Императрица Ки. Сезон 1. Серия 45
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Императрица Ки
1-й сезон
45-я серия

Сериал Императрица Ки 1 сезон 45 серия смотреть онлайн

9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Биография18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Госпожа Ки узнает о смерти Вана Ю. В гневе и отчаянии она клянется отомстить его убийцам. Между тем императору необходимо выбрать наследника — регент предлагает провести состязание, которое поможет определить, кто из принцев лучше всего подойдет для этой важной роли. Императрица строит заговор против жителей Коре и готовит покушение на старшего принца. Хотите узнать, что будет дальше? Скорее включайте корейскую дораму «Императрица Ки» — 45 серия 1 сезона ждет вас онлайн на видеосервисе прямо сейчас!

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Императрица Ки»