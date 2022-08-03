Госпожа Ки узнает о смерти Вана Ю. В гневе и отчаянии она клянется отомстить его убийцам. Между тем императору необходимо выбрать наследника — регент предлагает провести состязание, которое поможет определить, кто из принцев лучше всего подойдет для этой важной роли. Императрица строит заговор против жителей Коре и готовит покушение на старшего принца. Хотите узнать, что будет дальше? Скорее включайте корейскую дораму «Императрица Ки» — 45 серия 1 сезона ждет вас онлайн на видеосервисе прямо сейчас!

