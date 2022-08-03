Сериал Императрица Ки 1 сезон 28 серия смотреть онлайн

Тогон тайно продолжает обучаться грамоте, стремясь доказать Нян, что он достоин звания императора. Девушка находит способ наказать Танашири за жестокие козни и просит другую наложницу помочь ей в этом. Тем временем Ван Ю освобождает помощника из лап работорговцев, но ему приходится раскрыть свою личность перед Хоком Су. Между тем Ен Бису получает приказ убить ссыльного короля Коре. Не терпится узнать, что будет дальше? Оставайтесь с нами и смотрите корейскую историческую дораму «Императрица Ки» — 28 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем сервисе!

