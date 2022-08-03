Императрица Ки. Сезон 1. Серия 28
Императрица Ки
1-й сезон
28-я серия

Сериал Императрица Ки 1 сезон 28 серия смотреть онлайн

9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Драма16+
Тогон тайно продолжает обучаться грамоте, стремясь доказать Нян, что он достоин звания императора. Девушка находит способ наказать Танашири за жестокие козни и просит другую наложницу помочь ей в этом. Тем временем Ван Ю освобождает помощника из лап работорговцев, но ему приходится раскрыть свою личность перед Хоком Су. Между тем Ен Бису получает приказ убить ссыльного короля Коре. Не терпится узнать, что будет дальше? Оставайтесь с нами и смотрите корейскую историческую дораму «Императрица Ки» — 28 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем сервисе!

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

