Сериал Императрица Ки 1 сезон 28 серия смотреть онлайн

Императрица Ки 1 сезон 28 серия
9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Драма16+
Сезон 1
О сериале
Тогон тайно продолжает обучаться грамоте, стремясь доказать Нян, что он достоин звания императора. Девушка находит способ наказать Танашири за жестокие козни и просит другую наложницу помочь ей в этом. Тем временем Ван Ю освобождает помощника из лап работорговцев, но ему приходится раскрыть свою личность перед Хоком Су. Между тем Ен Бису получает приказ убить ссыльного короля Коре. Не терпится узнать, что будет дальше? Оставайтесь с нами и смотрите корейскую историческую дораму «Императрица Ки» — 28 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем сервисе!
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ХХРежиссёр
Хан
Хи
- Актриса
Ха
Джи-вон
- Актёр
Чу
Джин-мо
- Актёр
Чи
Чхан-ук
- Актриса
Пэк
Чин-хи
- Актриса
Ким
Со-хён
- ЧГАктёр
Чон
Гук-хван
- ЛДАктёр
Ли
Джэ-ён
- Актёр
Ли
Вон-джон
- ЛМАктёр
Ли
Мун-щик
- Актриса
Хан
Хе-рин
- ЧЁСценарист
Чан
Ён-чхоль
- ЧГСценарист
Чон
Гён-сун
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДККомпозитор
Джей
Ким