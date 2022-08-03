Императрица Ки. Сезон 1. Серия 18
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Императрица Ки
1-й сезон
18-я серия

Сериал Императрица Ки 1 сезон 18 серия смотреть онлайн

9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Биография18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В королевском дворце обнаружены сотни крыс. Слуги говорят о том, что проклятие покойного хана начинает сбываться. Ван Ю видит в этой ситуации шанс втереться в доверие к регенту, чтобы в конечном счете нанести решающий удар, однако он не единственный, кто ищет письмо покойного император. Тем временем Тенгиз расставляет опасную ловушку для всех охотников за последней волей правителя Поднебесной, и туда попадают как сам император, так и его служанка. Удастся ли Тогону и Сон Нян выбраться из западни, узнаете в корейской дораме «Императрица Ки» — 18 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем сервисе!

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Императрица Ки»