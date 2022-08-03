В королевском дворце обнаружены сотни крыс. Слуги говорят о том, что проклятие покойного хана начинает сбываться. Ван Ю видит в этой ситуации шанс втереться в доверие к регенту, чтобы в конечном счете нанести решающий удар, однако он не единственный, кто ищет письмо покойного император. Тем временем Тенгиз расставляет опасную ловушку для всех охотников за последней волей правителя Поднебесной, и туда попадают как сам император, так и его служанка. Удастся ли Тогону и Сон Нян выбраться из западни, узнаете в корейской дораме «Императрица Ки» — 18 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем сервисе!

