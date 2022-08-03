Звезда дорамы «Таинственный сад» Ха Джи-вон в роли жены последнего правителя империи Юань. Приглашаем окунуться в мир интриг и борьбы за власть вместе с видеосервисом Wink, где можно смотреть сериал «Императрица Ки» — бесплатно все серии 1 сезона на русском языке и в хорошем качестве доступны прямо сейчас!



В первом сезоне вы познакомитесь с кореянкой Ки Сон Нян, которая в раннем возрасте осталась сиротой: чтобы выжить, девочке пришлось выдавать себя за мальчишку. Но это оказалось лишь первым испытанием: когда королевство Коре, родина Сон Нян, подвергается вторжению, девушку отправляют в роли наложницы в империю Юань. Благодаря харизме и упорству Ки становится любимицей правителя Тогона. На какие жертвы готова пойти юная Сон Нян, чтобы стать могущественной императрицей?



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