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Императрица Ки
1-й сезон

Императрица Ки 1 сезон (2013 год)

9.42013, Ki Hwanghu 51 серия
Исторический, Биография18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Звезда дорамы «Таинственный сад» Ха Джи-вон в роли жены последнего правителя империи Юань. Приглашаем окунуться в мир интриг и борьбы за власть вместе с видеосервисом Wink, где можно смотреть сериал «Императрица Ки» — бесплатно все серии 1 сезона на русском языке и в хорошем качестве доступны прямо сейчас!

В первом сезоне вы познакомитесь с кореянкой Ки Сон Нян, которая в раннем возрасте осталась сиротой: чтобы выжить, девочке пришлось выдавать себя за мальчишку. Но это оказалось лишь первым испытанием: когда королевство Коре, родина Сон Нян, подвергается вторжению, девушку отправляют в роли наложницы в империю Юань. Благодаря харизме и упорству Ки становится любимицей правителя Тогона. На какие жертвы готова пойти юная Сон Нян, чтобы стать могущественной императрицей?

Не упустите шанс проследить за восхождением сироты к вершинам власти. В онлайн-кинотеатре Wink вас уже ждет дорама «Императрица Ки» — 1 сезон доступен бесплатно!

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Императрица Ки»