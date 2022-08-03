Императрица Ки. Сезон 1. Серия 39
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Императрица Ки
1-й сезон
39-я серия

Сериал Императрица Ки 1 сезон 39 серия смотреть онлайн

9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Биография18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Племянница регента Баяна становится императрицей. Нян просит Тогона сделать ее второй супругой, чтобы получить отдельный дом и необходимое влияние. Между тем принца Аю пытаются отравить, но госпожа Ки спасает сына, а Ван Ю ищет сокровища покойного Эль-Тэмура и просит Нян встретиться с ним. Однако за пределами дворца ее поджидает Тенгиз, жаждущий мести. Удастся ли госпоже Ки выбраться из смертельной ловушки, узнаете в корейском сериале «Императрица Ки» — 39 серия 1 сезона ждет вас онлайн на видеосервисе прямо сейчас!

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Императрица Ки»