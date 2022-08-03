Племянница регента Баяна становится императрицей. Нян просит Тогона сделать ее второй супругой, чтобы получить отдельный дом и необходимое влияние. Между тем принца Аю пытаются отравить, но госпожа Ки спасает сына, а Ван Ю ищет сокровища покойного Эль-Тэмура и просит Нян встретиться с ним. Однако за пределами дворца ее поджидает Тенгиз, жаждущий мести. Удастся ли госпоже Ки выбраться из смертельной ловушки, узнаете в корейском сериале «Императрица Ки» — 39 серия 1 сезона ждет вас онлайн на видеосервисе прямо сейчас!

