Биография

Ким Со-хён — южнокорейская актриса. Многократная обладательница премии SBS Drama Awards, лауреат III Мадридского международного кинофестиваля, лауреат 43-го кинофестиваля «Золотое кино». Родилась в Канныне 28 октября 1973 года. С детства занималась пением и спортом. В девяностые строила карьеру модели. Однако отказалась от подиума и выбрала кино. Ким Со-хён впервые появилась на экране в сериале «Дочери богатой семьи» в 1994 году. Тогда же вышла дорама «Завтрашняя любовь» с ее участием. Поклонники знают ее по проектам «Не бойся зла», «Над радугой», «Влюбленные в Париже», «Зеленая роза», «Город насилия», «Черный дом» и «Берлинское дело». Настоящая известность пришла к актрисе после съемок в исторической дораме «Императрица Ки». После череды второстепенных ролей участвовала в сериале «Небесный замок». Ее персонаж — репетитор Ким — одна из главных злодеек шоу. За «Небесным замком» последовали проекты «Никто не знает», «Все это мое», «Теплица», «Бумажная луна». Помимо работы над полным метром и дорамами, Ким Со-хён участвует в съемках развлекательных передач.