Сериал Императрица Ки 1 сезон 35 серия смотреть онлайн

Императрица Ки. Сезон 1. Серия 35
Императрица Ки
35-я серия

2013, Ki Hwanghu
Исторический, Мелодрама
Тогон заключает сделку с Ваном Ю, согласно которой ссыльный король восстановит свое право на трон, если поможет императору свергнуть регента. Для этого Вану Ю необходимо набрать рекрутов в императорскую гвардию, однако по объявлению откликаются люди, совершенно не подготовленные к военным действиям. Тем временем проклятие Танашири оборачивается против ее близких. Наследный принц заболевает, а Эль-Тэмура начинают мучать кошмары. Сможет ли император одержать победу над регентом, узнаете в исторической дораме «Императрица Ки» — 35 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем сервисе!

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

