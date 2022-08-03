Сериал Императрица Ки 1 сезон 35 серия смотреть онлайн

Тогон заключает сделку с Ваном Ю, согласно которой ссыльный король восстановит свое право на трон, если поможет императору свергнуть регента. Для этого Вану Ю необходимо набрать рекрутов в императорскую гвардию, однако по объявлению откликаются люди, совершенно не подготовленные к военным действиям. Тем временем проклятие Танашири оборачивается против ее близких. Наследный принц заболевает, а Эль-Тэмура начинают мучать кошмары. Сможет ли император одержать победу над регентом, узнаете в исторической дораме «Императрица Ки» — 35 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем сервисе!

