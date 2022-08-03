Ван Ю прибывает во дворец и обращается к императору с просьбой вернуть Сон Нян обратно в Коре. Между тем императрица отчаянно желает забеременеть и отправляется молиться. Возле святилища она случайно встречает ссыльного короля, но мужчина не знает, что перед ним стоит сама правительница Поднебесной. Тем временем во дворце разгорается настоящая охота за письмом, написанным ханом перед смертью. Кому удастся найти документ и узнать последнюю волю покойного императора, узнаете в корейской дораме «Императрица Ки» — 14 серия 1 сезона ждет вас онлайн на нашем видеосервисе!

