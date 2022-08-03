WinkСериалыИмператрица Ки1-й сезон14-я серия
Сериал Императрица Ки 1 сезон 14 серия смотреть онлайн
9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Биография18+
Серия в подписке «viju+»
Сезоны и серии
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 1
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 2
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 3
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 4
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 5
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 6
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 7
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 8
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 9
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 10
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 11
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 12
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 13
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 14
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 15
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 16
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 17
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 18
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 19
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 20
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 21
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 22
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 23
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 24
- 18+59 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 25
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 26
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 27
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 28
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 29
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 30
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 31
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 32
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 33
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 34
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 35
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 36
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 37
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 38
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 39
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 40
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 41
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 42
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 43
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 44
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 45
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 46
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 47
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 48
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 49
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 50
- 18+56 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 51
О сериале
Ван Ю прибывает во дворец и обращается к императору с просьбой вернуть Сон Нян обратно в Коре. Между тем императрица отчаянно желает забеременеть и отправляется молиться. Возле святилища она случайно встречает ссыльного короля, но мужчина не знает, что перед ним стоит сама правительница Поднебесной. Тем временем во дворце разгорается настоящая охота за письмом, написанным ханом перед смертью. Кому удастся найти документ и узнать последнюю волю покойного императора, узнаете в корейской дораме «Императрица Ки» — 14 серия 1 сезона ждет вас онлайн на нашем видеосервисе!
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама, Биография
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ХХРежиссёр
Хан
Хи
- Актриса
Ха
Джи-вон
- Актёр
Чу
Джин-мо
- Актёр
Чи
Чхан-ук
- Актриса
Пэк
Чин-хи
- Актриса
Ким
Со-хён
- ЧГАктёр
Чон
Гук-хван
- ЛДАктёр
Ли
Джэ-ён
- Актёр
Ли
Вон-джон
- ЛМАктёр
Ли
Мун-щик
- Актриса
Хан
Хе-рин
- ЧЁСценарист
Чан
Ён-чхоль
- ЧГСценарист
Чон
Гён-сун
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДККомпозитор
Джей
Ким