Императрица Ки. Сезон 1. Серия 14
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Императрица Ки
1-й сезон
14-я серия

Сериал Императрица Ки 1 сезон 14 серия смотреть онлайн

9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Биография18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Ван Ю прибывает во дворец и обращается к императору с просьбой вернуть Сон Нян обратно в Коре. Между тем императрица отчаянно желает забеременеть и отправляется молиться. Возле святилища она случайно встречает ссыльного короля, но мужчина не знает, что перед ним стоит сама правительница Поднебесной. Тем временем во дворце разгорается настоящая охота за письмом, написанным ханом перед смертью. Кому удастся найти документ и узнать последнюю волю покойного императора, узнаете в корейской дораме «Императрица Ки» — 14 серия 1 сезона ждет вас онлайн на нашем видеосервисе!

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Императрица Ки»