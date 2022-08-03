Императрица Ки. Сезон 1. Серия 44
Wink
Сериалы
Императрица Ки
1-й сезон
44-я серия

Сериал Императрица Ки 1 сезон 44 серия смотреть онлайн

9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Драма16+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Регент жестоко пытает Вана Ю и требует назвать имена его сообщников. Госпожа Ки отчаянно старается спасти короля, но при этом теряет расположение императора. Между тем Тогон назначает Байона хранителем королевской печати, что дарует ему безграничную власть, а Талтал везет Ван Ю в ссылку, однако на их пути возникает регент, жаждущий уничтожить короля. Удастся ли Вану Ю избежать смерти, узнаете в корейском сериале «Императрица Ки» — 44 серия 1 сезона ждет вас онлайн на видеосервисе прямо сейчас!

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Императрица Ки»