Сериал Императрица Ки 1 сезон 44 серия смотреть онлайн

Регент жестоко пытает Вана Ю и требует назвать имена его сообщников. Госпожа Ки отчаянно старается спасти короля, но при этом теряет расположение императора. Между тем Тогон назначает Байона хранителем королевской печати, что дарует ему безграничную власть, а Талтал везет Ван Ю в ссылку, однако на их пути возникает регент, жаждущий уничтожить короля. Удастся ли Вану Ю избежать смерти, узнаете в корейском сериале «Императрица Ки» — 44 серия 1 сезона ждет вас онлайн на видеосервисе прямо сейчас!

