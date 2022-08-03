Нян ухаживает за Тогоном после ранения и обнаруживает, что испытывает к нему нечто большее, чем просто дружба. Между тем вдовствующая императрица поручает госпоже Ки следить за финансовыми расходами дворца, но разъяренная Танашири толкает Нян с лестницы. При осмотре лекарь обнаруживает, что наложница ждет ребенка. Императрица не может смириться с этой новостью и обращается за помощью к колдунье. Тем временем канцлер назначает Вана Ю командиром гарнизона, однако в лагере его ждет не очень теплый прием от бывшего генерала. Не терпится узнать, что будет дальше? Скорее включайте исторический сериал «Императрица Ки» — 34 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем видеосервисе!

