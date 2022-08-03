WinkСериалыИмператрица Ки1-й сезон34-я серия
Сериал Императрица Ки 1 сезон 34 серия смотреть онлайн
9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Биография18+
Серия в подписке «viju+»
Сезоны и серии
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 1
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 2
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 3
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 4
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 5
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 6
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 7
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 8
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 9
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 10
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 11
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 12
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 13
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 14
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 15
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 16
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 17
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 18
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 19
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 20
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 21
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 22
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 23
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 24
- 18+59 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 25
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 26
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 27
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 28
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 29
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 30
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 31
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 32
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 33
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 34
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 35
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 36
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 37
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 38
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 39
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 40
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 41
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 42
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 43
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 44
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 45
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 46
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 47
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 48
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 49
- 18+57 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 50
- 18+56 мин
Императрица Ки
Сезон 1 Серия 51
О сериале
Нян ухаживает за Тогоном после ранения и обнаруживает, что испытывает к нему нечто большее, чем просто дружба. Между тем вдовствующая императрица поручает госпоже Ки следить за финансовыми расходами дворца, но разъяренная Танашири толкает Нян с лестницы. При осмотре лекарь обнаруживает, что наложница ждет ребенка. Императрица не может смириться с этой новостью и обращается за помощью к колдунье. Тем временем канцлер назначает Вана Ю командиром гарнизона, однако в лагере его ждет не очень теплый прием от бывшего генерала. Не терпится узнать, что будет дальше? Скорее включайте исторический сериал «Императрица Ки» — 34 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем видеосервисе!
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама, Биография
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ХХРежиссёр
Хан
Хи
- Актриса
Ха
Джи-вон
- Актёр
Чу
Джин-мо
- Актёр
Чи
Чхан-ук
- Актриса
Пэк
Чин-хи
- Актриса
Ким
Со-хён
- ЧГАктёр
Чон
Гук-хван
- ЛДАктёр
Ли
Джэ-ён
- Актёр
Ли
Вон-джон
- ЛМАктёр
Ли
Мун-щик
- Актриса
Хан
Хе-рин
- ЧЁСценарист
Чан
Ён-чхоль
- ЧГСценарист
Чон
Гён-сун
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДККомпозитор
Джей
Ким