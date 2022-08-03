Императрица Ки. Сезон 1. Серия 34
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Сериалы
Императрица Ки
1-й сезон
34-я серия

Сериал Императрица Ки 1 сезон 34 серия смотреть онлайн

9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Биография18+
Серия в подписке «viju+»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Нян ухаживает за Тогоном после ранения и обнаруживает, что испытывает к нему нечто большее, чем просто дружба. Между тем вдовствующая императрица поручает госпоже Ки следить за финансовыми расходами дворца, но разъяренная Танашири толкает Нян с лестницы. При осмотре лекарь обнаруживает, что наложница ждет ребенка. Императрица не может смириться с этой новостью и обращается за помощью к колдунье. Тем временем канцлер назначает Вана Ю командиром гарнизона, однако в лагере его ждет не очень теплый прием от бывшего генерала. Не терпится узнать, что будет дальше? Скорее включайте исторический сериал «Императрица Ки» — 34 серия 1 сезона доступна онлайн на нашем видеосервисе!

Страна
Южная Корея
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама, Биография
Качество
Full HD
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Императрица Ки»