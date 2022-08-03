Сериал Императрица Ки 1 сезон 13 серия смотреть онлайн

На дворцовой площади лекарь проводит осмотр наложницы Пак и заключает, что она беременна. Вдовствующая императрица требует наказать всех клеветников независимо от их статуса и звания. Танашири стоит на коленях всю ночь, чтобы вымолить прощение у императора и внезапно теряет сознание. Между тем Тогон назначает Сон Нян придворной дамой. Оставайтесь с нами и смотрите продолжение сериала «Императрица Ки» — 13 серия 1 сезона ждет вас на нашем сервисе!

