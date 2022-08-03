WinkСериалыИмператрица Ки1-й сезон13-я серия
Сериал Императрица Ки 1 сезон 13 серия смотреть онлайн
9.42013, Ki Hwanghu
Исторический, Драма16+
Сезоны и серии
О сериале
На дворцовой площади лекарь проводит осмотр наложницы Пак и заключает, что она беременна. Вдовствующая императрица требует наказать всех клеветников независимо от их статуса и звания. Танашири стоит на коленях всю ночь, чтобы вымолить прощение у императора и внезапно теряет сознание. Между тем Тогон назначает Сон Нян придворной дамой. Оставайтесь с нами и смотрите продолжение сериала «Императрица Ки» — 13 серия 1 сезона ждет вас на нашем сервисе!
СтранаЮжная Корея
ЖанрИсторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время56 мин / 00:56
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.4 IMDb
- ХХРежиссёр
Хан
Хи
- Актриса
Ха
Джи-вон
- Актёр
Чу
Джин-мо
- Актёр
Чи
Чхан-ук
- Актриса
Пэк
Чин-хи
- Актриса
Ким
Со-хён
- ЧГАктёр
Чон
Гук-хван
- ЛДАктёр
Ли
Джэ-ён
- Актёр
Ли
Вон-джон
- ЛМАктёр
Ли
Мун-щик
- Актриса
Хан
Хе-рин
- ЧЁСценарист
Чан
Ён-чхоль
- ЧГСценарист
Чон
Гён-сун
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ПДАктёр дубляжа
Павел
Дорофеев
- ВЭАктриса дубляжа
Василиса
Эльдарова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ДККомпозитор
Джей
Ким