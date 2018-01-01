Корейские сериалы

Корейские сериалы славятся яркими и эмоциональными сюжетами, талантливой игрой актеров и потрясающей визуальной составляющей. Эти сериалы не только заставляют переживать за героев, но и дают возможность познакомиться с корейской культурой и традициями. Если вам нравятся дорамы про любовь, рекомендуем такие хиты, как «Удачный роман», «Потомки солнца» и «Что случилось с секретарем Ким?». Эти сериалы покорят вас трогательными отношениями главных героев и красивыми пейзажами Кореи. Ценители фантастики и фэнтези по достоинству оценят «Легенду синего моря», «Счастье», «Параллельные миры», «Таинственный сад», «Я не робот» и «Силачку До Бон-сун». Эти проекты поразят вас захватывающими сюжетными поворотами и невероятными приключениями. Любителям детективов мы рекомендуем дорамы «Сигнал», «Напарники», «Меморист», «Мышь», «Подсудимый», «Голос» и «Чудо-братья». Также обратите внимание на исторические дорамы «Солнце в объятиях Луны», «Императрица Ки», «Королева Чорин», «Красная манжета», «Штрих» и комедии «Любовь в лунном свете», «Истинная красота» и «Моя Венера». Откройте для себя уникальную культуру: начинайте смотреть корейские сериалы с русской озвучкой в онлайн-кинотеатре Wink!