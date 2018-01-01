Корейские сериалы
Wink
Все подборки
Корейские сериалы

Корейские сериалы

Корейские сериалы славятся яркими и эмоциональными сюжетами, талантливой игрой актеров и потрясающей визуальной составляющей. Эти сериалы не только заставляют переживать за героев, но и дают возможность познакомиться с корейской культурой и традициями. Если вам нравятся дорамы про любовь, рекомендуем такие хиты, как «Удачный роман», «Потомки солнца» и «Что случилось с секретарем Ким?». Эти сериалы покорят вас трогательными отношениями главных героев и красивыми пейзажами Кореи. Ценители фантастики и фэнтези по достоинству оценят «Легенду синего моря», «Счастье», «Параллельные миры», «Таинственный сад», «Я не робот» и «Силачку До Бон-сун». Эти проекты поразят вас захватывающими сюжетными поворотами и невероятными приключениями. Любителям детективов мы рекомендуем дорамы «Сигнал», «Напарники», «Меморист», «Мышь», «Подсудимый», «Голос» и «Чудо-братья». Также обратите внимание на исторические дорамы «Солнце в объятиях Луны», «Императрица Ки», «Королева Чорин», «Красная манжета», «Штрих» и комедии «Любовь в лунном свете», «Истинная красота» и «Моя Венера». Откройте для себя уникальную культуру: начинайте смотреть корейские сериалы с русской озвучкой в онлайн-кинотеатре Wink!

Сериалы
Постер к сериалу Связь 2024
9.1

Связь

2024
Постер к сериалу Мерцающий арбуз 2023
9.5

Мерцающий арбуз

2023
Постер к сериалу Поймать на горячем 2024
8.5

Поймать на горячем

2024
Постер к сериалу Самый сильный курьер 2017
9.1

Самый сильный курьер

2017
Постер к сериалу Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син 2024
8.7

Офицер по условно-досрочному освобождению Ли Хан Син

2024
Постер к сериалу Хороший партнер 2024
8.9

Хороший партнер

2024
Постер к сериалу Разморозь меня нежно 2019
9.2

Разморозь меня нежно

2019
Постер к сериалу Такой близкий предатель 2024
8.0

Такой близкий предатель

2024
Постер к сериалу Семья по выбору 2024
9.6

Семья по выбору

2024
Постер к сериалу Девушка, которая любит играть 2024
9.2

Девушка, которая любит играть

2024
Постер к сериалу Бандит, ставший старшеклассником 2024
9.3

Бандит, ставший старшеклассником

2024
Постер к сериалу Плохой детектив 2018
8.9

Плохой детектив

2018
Постер к сериалу Признание 2019
9.2

Признание

2019
Постер к сериалу Фантастическая соната 2024
9.1

Фантастическая соната

2024
Постер к сериалу Любовница 2018
8.5

Любовница

2018
Постер к сериалу Мой малыш 2020
8.7

Мой малыш

2020
Постер к сериалу Другая О Хэ-ен 2016
9.1

Другая О Хэ-ен

2016
Постер к сериалу Туннель 2017
9.3

Туннель

2017
Постер к сериалу Вы забыли о поэзии 2018
8.9

Вы забыли о поэзии

2018
Постер к сериалу Коре-киданьские войны 2023
8.6

Коре-киданьские войны

2023
Постер к сериалу Темная дыра 2021
8.1

Темная дыра

2021
Постер к сериалу Убей 2019
9.2

Убей

2019
Постер к сериалу Экстренное расследование 2020
9.2

Экстренное расследование

2020
Постер к сериалу Лицо короля 2014
9.1

Лицо короля

2014
Постер к сериалу Снова двадцать 2015
9.1

Снова двадцать

2015
Постер к сериалу Где приземляются звезды? 2018
9.2

Где приземляются звезды?

2018
Постер к сериалу Фокусники 2017
9.1

Фокусники

2017
Постер к сериалу Лучший хит 2017
9.2

Лучший хит

2017
Постер к сериалу Особенности мелодрамы 2019
8.0

Особенности мелодрамы

2019
Постер к сериалу Призрачный детектив 2018
8.7

Призрачный детектив

2018
Постер к сериалу Гость 2018
8.9

Гость

2018
Постер к сериалу Почему она? 2022
9.3

Почему она?

2022
Постер к сериалу Дуэль 2017
9.1

Дуэль

2017
Постер к сериалу Выше нос! 2015
9.4

Выше нос!

2015
Постер к сериалу Демон 2016
9.6

Демон

2016
Постер к сериалу Комната 9 2018
8.9

Комната 9

2018
Постер к сериалу Цифры 2023
9.0

Цифры

2023
Постер к сериалу Похититель: Хранитель сокровищ 2023
8.9

Похититель: Хранитель сокровищ

2023
Постер к сериалу Мой идеальный незнакомец 2023
9.3

Мой идеальный незнакомец

2023
Постер к сериалу Все, что мы любили 2023
8.9

Все, что мы любили

2023
Постер к сериалу Укрытие 2024
8.6

Укрытие

2024
Постер к сериалу Королева развода 2024
8.9

Королева развода

2024
Постер к сериалу Цветок, что распускается по ночам 2024
9.2

Цветок, что распускается по ночам

2024
Постер к сериалу Влюбленные 2023
9.3

Влюбленные

2023
Постер к сериалу Чудо-братья 2023
9.1

Чудо-братья

2023
Постер к сериалу Мышь 2021
9.2

Мышь

2021
Постер к сериалу Под прикрытием 2021
9.0

Под прикрытием

2021
Бесплатно
Постер к сериалу Химера 2021
8.9

Химера

2021
Бесплатно