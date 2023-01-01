Лицо короля
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Лицо короля

Лицо короля (сериал, 2014) смотреть онлайн

9.12014, Wangui eolgul 1 сезон
Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Лицо короля» — дорама о власти и политических интригах. Наследный принц учится разгадывать людей по чертам лица.

Кванхэ Гун — сын наложницы короля и, тем не менее, становится наследным принцем Чосона. Целых 16 лет подряд он будет сталкиваться с бременем власти — покушения и дворцовые интриги не оставят его в покое, но самым сложным испытанием обернутся отношения с отцом-королем. С ним они будут соперничать как в политической сфере, так и в любовных делах... Чтобы укрепить позиции, молодой принц научится использовать физиогномику — анализ характера человека по чертам лица. Помогут ли ему эти знания?

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Информация

Страна
Южная Корея
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Лицо короля»

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