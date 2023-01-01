Лицо короля (сериал, 2014) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+57 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+58 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+60 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+59 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+59 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+59 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Лицо короля
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+60 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+62 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+58 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+59 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
Сюжет
«Лицо короля» — дорама о власти и политических интригах. Наследный принц учится разгадывать людей по чертам лица.
Кванхэ Гун — сын наложницы короля и, тем не менее, становится наследным принцем Чосона. Целых 16 лет подряд он будет сталкиваться с бременем власти — покушения и дворцовые интриги не оставят его в покое, но самым сложным испытанием обернутся отношения с отцом-королем. С ним они будут соперничать как в политической сфере, так и в любовных делах... Чтобы укрепить позиции, молодой принц научится использовать физиогномику — анализ характера человека по чертам лица. Помогут ли ему эти знания?
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- ЧЁРежиссёр
Чха
Ён-хун
- ЮСРежиссёр
Юн
Сон-щик
- СИАктёр
Со
Ин-гук
- ЧЮАктриса
Чо
Юн-хи
- ЛСАктёр
Ли
Сон-джэ
- ЩСАктёр
Щин
Сон-нок
- КГАктриса
Ким
Гю-ри
- ЛДАктриса
Лим
Джи-ын
- ПЧАктёр
Пак
Чу-хён
- ЮБАктёр
Юн
Бон-гиль
- ЧВАктёр
Чо
Вон-хи
- АСАктёр
Ан
Сок-хван
- СМАктёр
Сон
Мин-хён
- ЧЧАктёр
Чхве
Чхоль-хо
- КМАктёр
Ким
Мён-гон
- ЛБАктёр
Ли
Бён-джун
- ЛГАктёр
Ли
Ги-ён
- ЛДАктёр
Лим
Джи-гю
- КВАктриса
Ко
Вон-хи
- ЧДАктёр
Чу
Джин-мо
- КХАктриса
Ким
Хи-джон
- ЧСАктёр
Чхве
Сын-хун
- ЮССценарист
Юн
Су-джон
- ЛХСценарист
Ли
Хян-хи
- ХИПродюсер
Хван
Ин-хёк
- ЧХПродюсер
Чон
Хэ-рён