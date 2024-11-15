Лицо короля. Сезон 1. Серия 22
Wink
Сериалы
Лицо короля
1-й сезон
22-я серия

Лицо короля (сериал, 2014) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн бесплатно

9.02014, Wangui eolgul
Драма16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Несмотря на то что Кванхэ-гун является сыном любовницы короля, он становится наследным принцем Чосона. В течение 16 лет принцу предстоит пережить множество событий: от дворцовых заговоров до покушений на свою жизнь. Сложные отношения с отцом, ваном Сонджо, приводят к тому, что они становятся соперниками не только в политике, но и в любви. Принц использует физиогномику для захвата власти.


Страна
Южная Корея
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Лицо короля»