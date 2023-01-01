Лицо короля (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+57 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+58 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+60 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+59 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+60 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+60 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+59 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+59 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Лицо короля
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+60 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+62 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 16+58 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 16+61 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 16+59 мин
Лицо короля
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
Сюжет
«Лицо короля» — дорама о наследном принце Кореи, который хочет стать королем, изучая своих подданных по выражению лица.
Кванхэ Гун — всего лишь сын наложницы, но стал наследным принцем. Правда, это не помогает ему помириться со своим отцом-королем, с которым он соперничает как в политических делах, так и любовных стремлениях. Чтобы понимать, кто готов предать его в мире дворцовых интриг, принц использует физиогномику — науку, помогающую распознать истинные намерения человека по его лицу... Сможет ли незаконнорожденный наследник трона стать королем, используя эти знания?
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Информация
СтранаЮжная Корея
ЖанрыДрамы
Рейтинг
- ЧЁРежиссёр
Чха
Ён-хун
- ЮСРежиссёр
Юн
Сон-щик
- СИАктёр
Со
Ин-гук
- ЧЮАктриса
Чо
Юн-хи
- ЛСАктёр
Ли
Сон-джэ
- ЩСАктёр
Щин
Сон-нок
- КГАктриса
Ким
Гю-ри
- ЛДАктриса
Лим
Джи-ын
- ПЧАктёр
Пак
Чу-хён
- ЮБАктёр
Юн
Бон-гиль
- ЧВАктёр
Чо
Вон-хи
- АСАктёр
Ан
Сок-хван
- СМАктёр
Сон
Мин-хён
- ЧЧАктёр
Чхве
Чхоль-хо
- КМАктёр
Ким
Мён-гон
- ЛБАктёр
Ли
Бён-джун
- ЛГАктёр
Ли
Ги-ён
- ЛДАктёр
Лим
Джи-гю
- КВАктриса
Ко
Вон-хи
- ЧДАктёр
Чу
Джин-мо
- КХАктриса
Ким
Хи-джон
- ЧСАктёр
Чхве
Сын-хун
- ЮССценарист
Юн
Су-джон
- ЛХСценарист
Ли
Хян-хи
- ХИПродюсер
Хван
Ин-хёк
- ЧХПродюсер
Чон
Хэ-рён