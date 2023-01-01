Лицо короля (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

«Лицо короля» — дорама о наследном принце Кореи, который хочет стать королем, изучая своих подданных по выражению лица.



Кванхэ Гун — всего лишь сын наложницы, но стал наследным принцем. Правда, это не помогает ему помириться со своим отцом-королем, с которым он соперничает как в политических делах, так и любовных стремлениях. Чтобы понимать, кто готов предать его в мире дворцовых интриг, принц использует физиогномику — науку, помогающую распознать истинные намерения человека по его лицу... Сможет ли незаконнорожденный наследник трона стать королем, используя эти знания?



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