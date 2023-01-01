Лицо короля. Сезон 1
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Лицо короля
1-й сезон

Лицо короля (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

9.12014, Wangui eolgul 23 серии
Драмы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

«Лицо короля» — дорама о наследном принце Кореи, который хочет стать королем, изучая своих подданных по выражению лица.

Кванхэ Гун — всего лишь сын наложницы, но стал наследным принцем. Правда, это не помогает ему помириться со своим отцом-королем, с которым он соперничает как в политических делах, так и любовных стремлениях. Чтобы понимать, кто готов предать его в мире дворцовых интриг, принц использует физиогномику — науку, помогающую распознать истинные намерения человека по его лицу... Сможет ли незаконнорожденный наследник трона стать королем, используя эти знания?

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Информация

Страна
Южная Корея
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Лицо короля»