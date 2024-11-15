Лицо короля (сериал, 2014) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Несмотря на то что Кванхэ-гун является сыном любовницы короля, он становится наследным принцем Чосона. В течение 16 лет принцу предстоит пережить множество событий: от дворцовых заговоров до покушений на свою жизнь. Сложные отношения с отцом, ваном Сонджо, приводят к тому, что они становятся соперниками не только в политике, но и в любви. Принц использует физиогномику для захвата власти.





