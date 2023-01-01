Лучший хит (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

«Лучший хит» — дорама про K-pop, песни разных поколений и путешествия во времени. Звезда южнокорейской сцены случайно попадает в будущее и пытается разобраться в том, как устроен странный новый мир. На видеосервисе Wink вы можете смотреть онлайн дораму без рекламы.



В 1993 году внезапно пропадет всеми любимый и очень популярный айдол Ю Хен-джэ. Расследования ни к чему не приводят, героя считают без вести пропавшим. На самом же деле, он случайно переместился в 2017 год. Ю Хен-джэ пытается выяснить, что произошло и как ему вернуться обратно. В этом ему помогают новые друзья, в том числе Ли Чжи Хун — стажер в развлекательной компании, который мечтает стать звездой.



Удастся ли героям исполнить свои заветные желания — покорить сцену или вернуться домой? И к чему приведет эта необычная дружба? Смотреть дораму «Лучший хит» можно на Wink уже сейчас.





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